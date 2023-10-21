В Волгограде таксист распылил баллончик в лицо пассажирке. Возбуждено уголовное дело





В Волгограде возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего таксиста по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенные из хулиганских побуждений». По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, мужчина во время конфликта с пассажиркой распылил ей в лицо перцовый баллончик.

Инцидент, по информации полицейских, произошел в Советском районе Волгограда вечером 6 октября.

– Как установлено в ходе расследования, 34-летняя женщина возвращалась домой на такси. При посадке в салон машины у нее возник словесный конфликт с водителем из-за повышенного тарифа оплаты, – рассказали подробности происшествия ИА «Высота 102» в региональной полиции. – Автомобилист попросил женщину покинуть салон, на что получил отказ.

Слово за слово – и водитель начал тащить женщину из салона. Для этого он вышел из автомобиля и взяв ее за одежду извлек на улицу. При этом волгоградка начала снимать на камеру мобильного происходящего, чем, по всей видимости, еще больше разозлила мужчину.

– Водитель такси достал перцовый баллончик и распылил газ в глаза женщине, после чего сел в машину и уехал, – сообщают в полиции.

Женщина обратилась за помощью к сотрудникам правоохранительных органов. В итоге личность водителя установил полицейский, который и доставил его в подразделение.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненные пассажирке травмы, квалифицируются как легкий вред здоровью. Сам же водитель сознался в содеянном.

– В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Расследование продолжается.