Происшествия

Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателей

Происшествия 19.10.2023 20:06
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19.10.2023 20:06


Необычное мошенничество раскрыли в Саратовской области полицейские. Как сообщило сегодня ИА «СарИнформ», сотрудник одного из маркетплейсов в городе Энгельсе систематически забирал себе деньги клиентов. Схема, которую разработал молодой мужчина, оказалась предельно проста, но, к сожалению для него, не надежна. 

– Мужчина работал в пункте выдачи и врал клиентам, что терминал неисправен, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на следователей регионального МВД. – Сотрудник предлагал переводить деньги за товар на его счет. После «оплаты» он отдавал заказ, а в программе ставил отметку о возврате. 

Установлено, что таким нехитрым способом мужчина заработал 57 тысяч рублей, а пункт выдачи потерял эти деньги. 

О каком именно маркетплейсе идет речь, полицейские саратова предпочитают молчать. Видимо, в интересах  коммерческой организации. 

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье УК РФ «Мошенничество». 

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