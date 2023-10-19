Сотрудник маркетплейса наловчился дурачить доверчивых покупателей





Необычное мошенничество раскрыли в Саратовской области полицейские. Как сообщило сегодня ИА «СарИнформ», сотрудник одного из маркетплейсов в городе Энгельсе систематически забирал себе деньги клиентов. Схема, которую разработал молодой мужчина, оказалась предельно проста, но, к сожалению для него, не надежна.

– Мужчина работал в пункте выдачи и врал клиентам, что терминал неисправен, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на следователей регионального МВД. – Сотрудник предлагал переводить деньги за товар на его счет. После «оплаты» он отдавал заказ, а в программе ставил отметку о возврате.

Установлено, что таким нехитрым способом мужчина заработал 57 тысяч рублей, а пункт выдачи потерял эти деньги.

О каком именно маркетплейсе идет речь, полицейские саратова предпочитают молчать. Видимо, в интересах коммерческой организации.

Уголовное дело возбуждено и расследуется по статье УК РФ «Мошенничество».