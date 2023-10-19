Суд признал 85-летнюю волгоградку жителем осажденного Сталинграда

Ворошиловский районный суд Волгограда признал 85-летнюю Валентину Петровну Чаусову жителем осажденного Сталинграда, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Пожилая женщина длительное время не могла получить этот статус: органы соцзащиты не спешили помогать пенсионерке, а она сама по состоянию здоровья не могла активно защищать свои права. В сентябре текущего года на «Высоте 102» она прочитала, что прокуратура в судебном порядке помогла 91-летней женщине получить статус жителя осажденного Сталинграда. После звонка в редакцию, а потом в прокуратуру ситуация, которая ранее казалась нерешаемой, сдвинулась с мертвой точки. Заявление у Валентины Чаусовой принял лично прокурор Волгоградской области, пообещав решить проблему.

- В ходе проведенной по поручению прокурора региона проверки установлено, что заявительница родилась в Сталинграде в 1938 году. С августа 1942 года по февраль 1943 года в период военных действий она совместно с родителями и братьями проживала в Сталинграде в районе Купоросной балки в доме старшего брата, поскольку принадлежащий ее родителям дом был уничтожен в результате бомбежки. Отец Валентины Петровны в этот период работал кузнецом механического цеха на Сталинградском государственном кожевенном заводе, - рассказала Черединина.

Эти сведения были подкреплены архивными документами и свидетельскими показаниями. В результате в суд был предъявлено заявление об установлении факта нахождения Валентины Петровны Чаусовой в Сталинграде в период в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943-го. Данное заявление полностью удовлетворено.

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