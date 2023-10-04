Общество

«Обидно до слез»: 85-летняя волгоградка добивается у чиновников статуса жителя осажденного Сталинграда

Общество 04.10.2023 08:33
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04.10.2023 08:33




С равнодушием чиновников столкнулась 85-летняя жительница Волгограда Валентина Петровна Чаусова, которая длительное время не может получить статус жителя осажденного Сталинграда. В этом вопросе ей помогает племянница, так как по состоянию здоровья пенсионерка не может активно отстаивать свои права. У Валентины Петровны есть удостоверение ассоциации «Дети военного Сталинграда», выданное ей в 1994 году. Однако этот документ, как оказалось, не дает статуса жителя осажденного Сталинграда. Об  этом пожилая женщина узнала только недавно.

- Понимаете, ей обидно до слез. Она пережила бомбежки, голод, мучения. Была ребенком, когда началась Сталинградская битва, а сегодня, как выяснилось, нужно это все доказывать, а сил и здоровья уже нет, - рассказала V102.RU родственница пенсионерки Людмила Кудряшова. - Я пять раз ходила в соцзащиту Ворошиловского района, но ничего не добилась. Еле заставила их принять заявление, ответ на которое жду уже полгода.

По словам женщины, на «Высоте 102» она прочитала, что прокуратура в судебном порядке помогла 91-летней женщине получить статус жителя осажденного Сталинграда. После звонка в редакцию, а потом в прокуратуру ситуация, которая ранее казалась нерешаемой, сдвинулась с мертвой точки.

Прокурор Волгоградской области Денис Костенко принял решение провести выездной прием и сам приехал домой к 85-летней женщине, чтобы принять у нее заявление. Валентина Петровна, которая с трудом передвигается по квартире, радушно приняла гостя и рассказала ему свою личную историю.

Пенсионерка поведала прокурору, что когда началась Сталинградская битва ей было 4 года. Она была младшей в многодетной семье, которая проживала в поселке Купоросный. Во время бомбежки их дом был уничтожен. По воспоминаниям женщины, отец из того, что уцелело, смастерил на участке сарай, где они все и жили. В детском возрасте она пережила голод и лишения, бомбежку и смерть близких. 

- Мы голодали. Ели только кукурузу и все, - рассказала прокурору 85-летняя женщина. - Мама умерла, когда мне 5 лет было. Одна долго не ела. Соседи привезли кукурузу, она поела и на тот свет ушла. Через неделю умер от голода мой брат. 15 лет ему было. Точно так, как мама. Живот раздулся. Отец наращивал гроб, потому что крышка не закрывалась.

Выслушав Валентину Петровну, прокурор региона принял от нее заявление, сообщив, что берет ее ситуацию на личный контроль.

- История на мой взгляд не очень сложная в юридическом плане. Я думаю, что если бы к заявительнице должным образом отнеслись чиновники, к которым она обращалась первоначально, то мой визит сюда бы не состоялся. Наша задача состоит в том, чтобы установить факты, которые мы узнали от Валентины Петровны, сформировать их в качестве доказательной базы и заявить в суд об установлении юридического факта, - прокомментировал Денис Костенко итоги выездного визита. - Еще очень важно разобраться с равнодушием чиновников, которые просто отказали женщине в удовлетворении ее заявления и оставили ее без ответа. Будем разбираться.

Фото и видео: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»

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