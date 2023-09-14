Решением Краснооктябрьского суда волгоградке присвоен статус «Жителя осажденного Сталинград», который дает право на получение льгот.
Общество 14.09.2023 14:13
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14.09.2023 14:13
В Волгограде прокуратура помогла 91-летней женщине получить статус жителя осажденного Сталинграда. Как сообщили V102.RU в Волгоградской областной прокуратуре, престарелая женщина в устной форме обратилась в органы социальной защиты с соответствующей просьбой. Однако ей посоветовали собрать подтверждающие документы. Но в силу возраста и состояния здоровья сделать она это не могла.
Сотрудники прокуратуры Краснооктябрьского района провели кропотливую работу по поиску архивных документов и свидетельских показаний, которые подтвердили факт нахождения пенсионерки в Сталинграде с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. Ее семья пережила страдания и голод, а отца женщины расстреляли на ее глазах.
Решением Краснооктябрьского суда волгоградке присвоен статус «Жителя осажденного Сталинград», который дает право на получение льгот.
Решением Краснооктябрьского суда волгоградке присвоен статус «Жителя осажденного Сталинград», который дает право на получение льгот.
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