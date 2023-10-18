Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторами

Улучшенные экскаваторы, которые превосходят предыдущие модели по ряду показателей, поступили в распоряжение «Концессии водоснабжения». Как сообщили V102.RU в компании, новая техника будет использоваться для устранения аварийных ситуаций, погрузки сыпучих материалов и производства земляных работ.

Все погрузчики оборудованы спутниковой системой навигации ГЛОНАСС. Мощный двигатель и система полного привода повышают качество работ и мобильность в условиях города. Новые экскаваторы заступят на службу уже в ближайшие дни.

Это уже вторая партия спецтехники, которая поступает в парк Концессий. Всего планируется закупить около двух десятков новых машин - комбинированные промывочные машины, тракторы-откачки, а также аварийно-ремонтные машины, на борту которых находятся все необходимые инструменты для восстановительных работ на водоводах разных диаметров.

Для компании обновление парка спецтехники также важно, как модернизация и обновление коммунальных сетей. Новые машины позволят значительно сократить сроки проведения восстановительных работ, что позволит обеспечить бесперебойную подачу ресурса абонентам и повысить качественную эксплуатацию сетей.