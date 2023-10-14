В Волгограде исчез 65-летний мужчина с рюкзаком

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В Волгограде волонтеры приступили к поискам 65-летнего Василия Семигласова, который бесследно исчез 10 октября. Об этом сообщили V102.RU в группе «Лиза Алерт».
Приметы пропавшего пенсионера: рост 180 см., лысый, глаза серо-голубые.
В день пропажи был одет в черную куртку, синие джинсы, черные кроссовки, черную бейсболку. При себе у мужчины был серый рюкзак.
Всем, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просьба сообщить по телефону 89608871558 (Надежда).