Происшествия

В Волгограде подросток обстрелял трамвай и скрылся на легковушке

Происшествия 13.10.2023 12:06
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13.10.2023 12:06


В Волгограде полицейские установили личность стрелявшего по трамваю у дома № 33 по улице Радомской подростка. Как сообщает V102.RU, несовершеннолетний скрылся на легковушке, но был задержан инспекторами ГАИ.  

— Вечером 12 октября 2023 года в полицию Ворошиловского района поступило сообщение о том, что неизвестный произвел по трамваю выстрелы из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, и скрылся на автомашине ВАЗ-2114, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — В результате были повреждены два стекла трамвая. Сотрудниками городской ГАИ указанная автомашина была задержана. За управлением находился, не имеющий водительского удостоверения 17-летний подросток. В ходе осмотра салона машины обнаружен и изъят пневматический пистолетом ВС-401.


Как уточнили в полицейском ведомстве, нарушитель признал свою вину. На него составлен административный материал за управление транспортным средством без прав. Санкция предполагает штраф до 15 000 рублей.

— Сотрудники ПДН в отношении родителей подростка составили административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию, — добавили в областном главке МВД. — По факту повреждения имущества проводится проверка.


Полиция в очередной раз напоминает родителям и законным представителям несовершеннолетних, что за порчу чужого имущества может наступить административная или уголовная ответственность. К слову, по ст. 7.17 КоАП РФ (уничтожение или повреждение чужого имущества) и ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), подлежат привлечению лица, достигшие 16 лет. По ст. 214 УК РФ (вандализм), предусматривающей ответственность за порчу имущества на общественном транспорте, уголовная ответственность наступает с 14 лет.

Известно, что подросток ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. несовершеннолетний нигде не работает и не учится. Мотив своего поступка, он так и не смог объяснить, заявив, что выстрелил «просто так». 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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