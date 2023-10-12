Старшего лейтенанта полиции из Камышина в Волгоградской области обвиняют в нелестном отношении к специальной военной операции и поддержке Украины. Как сообщает V102.RU, в местных пабликах активно распространяется видео, которое записал еще 22 сентября текущего года волонтер Евгений Третьяков из Челябинской области. Он нелестно отзывается о сотруднике полиции из Волгоградской области, называя его «вражиной в погонах» из-за слов, которые тот якобы сказал в адрес специальной военной операции.

По словам Третьякова, волонтеры везли гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР через несколько регионов России и везде им оказывали помощь и содействие. Вопросы к их машинам, которые двигались с эмблемами «гуманитарная помощь» вместо госномеров, возникли только у сотрудника ГИБДД в Камышине.





- Одну из наших машин остановили и за отсутствие номеров выписали протокол. Мы культурно попросили этого не делать, с пониманием отнестись, но один из сотрудников, старший лейтенант, встал в позу и ни в какую, начал давить законом, якобы это нарушение законодательства Российской Федерации. Не пошел нам на встречу и плюс мы поняли, что ко всему к этому человек стал нелестно относится к спецоперации, к СВО, - рассказывает волонтер. - Эта вражина - позор Российской Федерации - работает в погонах, служит в Камышине.

В заключении своего рассказа мужчина выражает надежду, что эту запись увидит руководство полиции, ФСБ и прокуратуры, после чего полицейского уволят с позором.

В ГУ МВД России по Волгоградской области V102.RU сообщили, что увидели это видеообращение и проводят проверку.

- Предварительно установлено, что 22 сентября текущего года нарядом ДПС в Камышинском районе был остановлен автомобиль Subaru без государственных регистрационных знаков, двигавшийся со стороны г. Волгограда в сторону г. Саратов. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ. Действия сотрудника зафиксированы служебным видеорегистратором. Разговор полицейского с водителем касался только разъяснения последнему оснований его остановки и привлечения к административной ответственности, а также недопустимости нарушения требований ПДД, - сообщили в региональном главке полиции. - В настоящее время по данному факту руководством ГУ МВД России по Волгоградской области назначено проведение проверки, направленной на установление всех обстоятельств.

Между тем, как стало известно V102.RU, сотрудник полиции, которого обвиняют чуть ли не в предательстве, является ветераном боевых действий и неоднократно принимал участие в контртеррористических операциях.

Собственный источник информагенства сообщил, что волонтеры «ехали не за ленточу» в зону СВО, что подразумевает нахождение на передовой. Что же касается госномеров, которых не оказалось на автомобилях, то снимают их лишь тогда, когда хотят скрыть их от фиксации нарушений ПДД.

Видео: Евгений Третьяков

Фотоколлаж: Евгений Третьяков, ВК / Павел Мирошкин, ИА «Высота 102»