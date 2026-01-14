Гипермаркеты OBI в Волгограде и Волжском сменят вывески в ближайшее время





Сеть гипермаркетов строительных материалов OBI войдет в состав «Ленты». Об этом сообщили в пресс-службе компании гипермаркетов.

– В периметр сделки войдут 25 магазинов OBI на территории РФ, – говорится в заявлении компании.

В связи с переходом OBI в ГК «Лента» произойдет и смена вывесок. По предварительным данным, вместо «рыжих» вывесок на фасадах магазинов в Волгограде и в Волжском появятся новые – DOM Лента.

Напомним, гипермаркеты OBI закрылись в марте в 2022 года после начала СВО. Однако затем немецкий собственник передал активы российскому инвестору и в мае они вновь заработали. В Волгоградской области функционируют два торговых объекта этой сети – в Дзержинском районе Волгограда на улице 30 лет Победы и в Волжском на улице Дружбы.

Фото: архив V102.RU