Еще в одном районе Волгоградской области отменили крещенские купания





Крещенские купания отменены в Серафимовичском районе Волгоградской области. Как сообщили в администрации, решение было принято в связи с прекращением деятельности поисково-спасательного подразделения ГКУ «Служба спасения» и повышением уровня воды в реке Дон.

В районной администрации просят местных жителей не подвергать себя неоправданному риску и самостоятельно не посещать водные объекты для купания.

Напомним, ранее купания также были отменены во Фролово в связи с эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением вирусной инфекции по гриппу, ОРВИ и внебольничной пневмонией. В Волгограде в эти дни проводят обследование водных объектов.