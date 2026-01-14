Волгоградским родителям увеличат пенсию за счет перерасчета стажа





С 1 января в России вступили в силу поправки в законопроект, которые повлияют на увеличение пенсионных выплат. Теперь периоды по уходу за каждым ребенком будут включаться в страховой стаж волгоградских родителей.

Ранее по закону учитывался стаж не более 6 лет. Теперь же срок по уходу за ребенком будет зачтен без каких-либо ограничений. Кроме того, теперь если в семье рождается двойня или тройня, периоды уход за каждым из детей будет учитываться отдельно и суммироваться.

Для тех, кто вышел на пенсию после 1 января 2026 года, перерасчет будет произведен автоматически. Остальным же необходимо подать заявление для перерасчета через Госуслуги или в отделениях Соцфонда.