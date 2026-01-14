Общество

На севере Волгограда ночью проведут ремонт на водоводе

Общество 14.01.2026 16:43
14.01.2026 16:43


В Краснооктябрьском районе Волгограда ликвидируют порыв на участке водовода по улице 39-й Гвардейской. Как уточнили в компании «Концессии водоснабжения», технологическое нарушение произошло на магистральном участке сетей ХВС – соседнем с тем, где минувшей ночью были устранены повреждения инженерных коммуникаций.

– В настоящее время место повреждения сетей уже локализовано, на месте работает бригада АВР и специализированная техника, - пояснили в компании. 

Работы на трубопроводе, требующие ограничения подачи воды в ряд МКД, будут проводиться ночью – такое решение было принято для удобства жителей района. 

Теплоснабжение всех абонентов осуществляется в штатном режиме.

