Волгоградские УК проштрафились на 44,6 млн рублей в 2025 году





В Волгоградской области за 2025 год в отношении нерадивых предприятий ЖКХ было вынесено 448 постановления о назначении административных наказаний на сумму 44,6 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, к ответственности привлекались как управляющие компании, так и ТСЖ и ресурсоснабжающие предприятия.

По информации профильного ведомства, чаще всего компаниями не соблюдались лицензионные требования при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, требований правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, а также несоблюдение режима обеспечения населения коммунальными услугами.

Одним из нарушителей законодательства стала компания ООО «ЖЭУ 66», у которой после внеплановой проверки в июле прошлого года были выявлены нарушения по периодичности проверки дымовых и вентиляционных каналов в квартирах жилого дома №10 по улице Рионской. В связи с этим УК был назначен штраф в размере 150 тысяч рублей.

