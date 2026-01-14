Волгоградцы и коммунальщики выкапываются из снега





В Волгограде коммунальные службы приступили к обработке пешеходных зон и тротуаров реагентами и песком. Как рассказали горожане, которые пришли утром на остановки общественного транспорта в Центральном районе, там уже был расчищен снег. Если на раннее утро обработанных участков было не так много, то с наступлением светлого времени суток их становится все больше.





От выпавшего ночью снега очищают припаркованные около домов автомобили и водители. Однако движение по основным трассам осложнено – на некоторых участках фиксируются 6-балльные пробки. Ранее в мэрии заявляли, что снегоуборочная техника вышла на дороги областного центра с началом снегопада.





А вот некоторые волгоградцы по-прежнему мечтают увидеть дворников около своих домов. Заявлялось, что на территории города должны трудиться около 1700 сотрудников УК с лопатами. Но повезло, видимо, не всем жителям.





Если ваш двор никто не расчищает от снега, надо жаловаться. Жители могут напрямую написать обращение в свою управляющую компанию через портал ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги. Дом». Если УК не принимает должных мер, то сообщить о допущенных нарушениях можно в органы жилнадзора в электронном виде, почтовым отправлением или лично. Жителям областного центра следует обращаться в управление «Жилищная инспекция Волгограда» ДЖКХ и ТЭК администрации Волгограда (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А). По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских (муниципальных) округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).













Фото Андрея Поручаева V102.RU



