Эффект платных парковок? Волгоградцы стали чаще ездить на троллейбусах и трамваях

Общество 14.01.2026 18:05
Жители Волгограда в 2025 году стали чаще пользоваться общественным транспортом. Такие данные приводит сайт Volganet.net со ссылкой на администрацию города. 

Так, в частности, сообщается, что всего за прошедший 2025 год услугами муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев воспользовались в Волгограде 101 миллион пассажиров. Это почти на 3 миллиона больше, чем в 2024 году. 

– Более половины общего объёма перевозок – 53,2 миллиона пассажиров – обеспечил электротранспорт. Его популярность продолжает расти: число поездок на трамваях, троллейбусах и электробусах увеличилось почти на 1 миллион по сравнению с предыдущим годом, – передает информационный ресурс.

На автобусах по Волгограду проехали в прошлом году порядка 47,8 миллиона человек.  

Напомним, что в Волгограде с 2024 года началось внедрение платных парковочных пространств. Однако именно на 2025 год пришелся «расцвет» этой работы. В итоге к концу прошлого года в Центральном районе Волгограда платными для автовладельцев стали почти все центральные улицы. Естественно, что на этом фоне некоторые горожане предпочитают пользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы. Одни оставляют личные авто на еще пока бесплатных зонах, другие и вовсе стали садиться за руль только в выходные дни. 

Комментарии
