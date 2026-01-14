В центре Волгограда закрылись два фешенебельных ресторана





В Центральном районе Волгограда закрылись два популярных заведения «Вилла Капри» и «Lu». Как уточнили в соцсетях заведения итальянской кухни, решение о закрытии является временным.

- Уважаемые гости! С 12 января ресторан «Вилла Капри» временно не работает. Мы не прощаемся, а говорим вам до скорых встреч! Возможна организация мероприятия в банкетных залах «Виллы Капри», - говорится в сообщении ресторана.

Известно, что ресторан после своего обновления откроется 15 апреля.

Также горожанами уточняется, что в конце прошлого года закрылось гастрономическое пространство с минималистичным дизайном «Lu», которое находилось в центре города на улице Краснознаменской. Причина закрытия заведения не сообщается.

