Поджигательниц столика в ТЦ нашла полиция по видео под Волгоградом

В городе Волжском Волгоградской области полицейские разыскали двоих девушек в возрасте 14-ти лет, которые накануне подожгли столик в торговом центре. Неумный поступок молодых особ от начала и до конца зафиксировали видеокамеры. По записям полицейские оперативно и установили личности девушек.





– Сотрудниками УМВД России по городу Волжскому была выявлена публикация в сети Интернет, на которой две девушки, находясь в помещении одного из торговых центров города Волжского подожгли бытовой мусор, после чего скрылись. Нарушительницами порядка оказались две 14-летние девушки, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Свой поступок, уточняют в ГУ МВД, особы объяснили, как ни странно, живым интересом – именно из интереса они и подожгли упаковку от продуктов. Подчеркнем, что поджигательницы поспешили покинуть точку общепита после того, как подожгли упаковку, оставив огонь без контроля, что могло привести к самым плачевным последствиям.

– В настоящий момент по данному факту проводится проверка. В отношении законных представителей несовершеннолетних возбуждено административное производство по статье 5.35 КоАП РФ, – сообщают в полиции.

Видео предоставлено ГУ МВД России по Волгоградской области