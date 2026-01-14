В Волгоградской области с обледеневшей трассы слетела фура





В Иловлинском районе Волгоградской области произошло дорожно-транспортное происшествие на опасном участке трассы Р-22. Как рассказали автомобилисты, из-за обледенения дорожной поверхности с трассы вылетела и перевернулась очередная фура.





Авария произошла неподалеку от моста рядом с Качалино, где образовался опасный участок дороги из-за погодных условий.

Местные водители предупреждают других автомобилистов о сложной обстановке и просят быть осторожными при движении в данном направлении.

Фото: Волгоград / t.me