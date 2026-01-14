Северо-восток Волгоградской области сковал лед

В ГУ МЧС по Волгоградской области выпустили экстренное предупреждение о сильном гололеде, который ожидается в северо-восточных районах с 14 января и в течение следующего дня, 15 января. По данным ведомства, на этих территориях также прогнозируют сильные сложные отложение – гололед и изморозь. По данным Волгоградского ЦГМС, гололедица и снежные накаты в Волгоградской области сохранятся в течение ближайших дней. Местами пройдет небольшой снег, а самые сильные морозы прогнозируют в ночь на 17 января. В некоторых районах температура может опуститься до -19 градусов.
В Волгограде с 15 по 17 января также ожидается небольшой снег и усиление ночных морозов до -16 градусов. Завтра, 15 января, в областном центре днем будет до -8 градусов, однако в последующие дни температура будет падать и достигнет -13 градусов днем 17 января.