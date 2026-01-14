Северо-восток Волгоградской области сковал лед

В ГУ МЧС по Волгоградской области выпустили экстренное предупреждение о сильном гололеде, который ожидается в северо-восточных районах с 14 января и в течение следующего дня, 15 января. По данным ведомства, на этих территориях также прогнозируют сильные сложные отложение – гололед и изморозь. По данным Волгоградского ЦГМС, гололедица и снежные накаты в Волгоградской области сохранятся в течение ближайших дней. Местами пройдет небольшой снег, а самые сильные морозы прогнозируют в ночь на 17 января. В некоторых районах температура может опуститься до -19 градусов.