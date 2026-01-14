В Волгограде ушел из жизни выдающийся учёный и блестящий педагог Леонид Гуревич. Скорбным известием 14 января поделились с ИА «Высота 102» в Волгоградском государственном техническом университете (ВолгГТУ), где Леонид Моисеевич проработал 33 года.

– Доктор технических наук, широко эрудированный специалист, он посвятил себя разработке теоретических основ создания материалов будущего. Область его научных интересов – это новые материалы, способные выдерживать экстремальные температуры, агрессивные среды и колоссальные нагрузки, – говорят сегодня о своем коллеге сотрудники государственного техуниверситета. – Его труды и монографии стали настольными книгами для специалистов по всему миру. Его научное наследие – это более 640 публикаций, включая 7 монографий и 23 учебных пособия.

Для студентов и сотрудников кафедры «Материаловедение и композиционные материалы» ВолгГТУ Леонид Моисеевич был не просто заведующим, а мудрым наставником.

– Он был учителем с большой буквы. Его встречи со студентами были не передачей знаний, а посвящением в таинства науки. Он умел разглядеть искру таланта в каждом и щедро делился своим колоссальным опытом, – продолжают в университете. –Леонид Моисеевич Гуревич прожил жизнь, полную смысла и величия. Его научные открытия продолжают жить в технологиях, его мудрость - в учениках, его честность и принципиальность - в памяти всех, кто его знал.

Леонид Моисеевич Гуревич – Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации (2014), лауреат премии Волгоградской области (2021), обладатель медали Министерства науки и высшего образования РФ «За вклад в реализацию государственной политики» (2020). Награжден почетными грамотами Министерства науки и высшего образования РФ, губернатора Волгоградской области и Волгоградской областной думы.

В Волгоградском государственно техническом университете выражают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем, кто скорбит в связи с кончиной Леонида Моисеевича Гуревича.

Церемония прощания состоится в 10:00 16 января в холле высотного корпуса ВолгГТУ.