В Михайловке Волгоградской области отменили крещенские купания





В Михайловке Волгоградской области вслед за Серафимовичским районом отменены крещенские купания. Как пояснили в администрации муниципального района, решение было принято после заседания оперативного штаба.

Отмена связана с погодными условиями в районе, которая мешает проведению купаний в связи с качеством ледяного покрова. Толщина ледяного покрова на озере Ямное после замеров оказалась допустимой - 20 сантиметров. Однако его качество оставляет желать лучшего.

Также специалисты сослались на осложненную эпидемиологическую обстановку в районе.