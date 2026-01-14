Трамваи идут скопом: в Волгограде выясняют причины массовой остановки трамваев утром 14 января





В Волгограде утром 14 января на пересечении улиц Ангарской и Рокоссовского произошла технологическая авария, из-за которой встало движение трамваев. В час пик пассажиры общественного транспорта были вынуждены добираться до работы, в школы и вузы альтернативным транспортом – трамвайные маршруты №№ 2, 5 и 10 ходили в усеченных границах.





По информации диспетчерской службы, на запуск движения по указанным маршрутам специалистам потребовалось порядка трех часов. О проблемах на линии пассажиров предупредили в 07.29, а о полном восстановлении движения – лишь в 11.00.

– Трамваи как запустили, они так и идут уже полчаса скопом, – рассказала ожидающая свой маршрут волгоградка Анастасия. – А дочери утром половину пути до школы пришлось преодолевать пешком из-за этой аварии.





В СМИ Волгоградской области сообщалось утром 14 января, что причиной остановки движения трамваев стал обрыв контактной сети, замена которой проводилась ранее. Однако в пресс-службе администрации данную информацию не подтвердили.

– На текущий момент причины происшествия устанавливаются, – говорится в ответе администрации Волгограда. – На текущий момент специалисты продолжают работы, не связанные с остановкой движения.









Фото: Алексей Костяков / ИА «Высота 102»