Близняшки из Волжского пробуются на роли Оли и Яло в к/ф Первого канала





Близняшки из города Волжского Волгоградской области попали на кастинг Первого канала на главные роли в будущем фильме «Королевство кривых зеркал». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации городского округа, 11-летние девочки пробуются на роли Оли и Яло.





Близняшки на отлично учатся в пятом классе МОУ СШ №32 «Эврика-развитие». Девочки экстерном сдали экзамены за 4 класс и сразу перешли из третьего в пятый.

Юные волжанки принимают активное участие в жизни школы, являются призерами олимпиад и конкурсов, а еще занимаются в образцовом ансамбле народного танца «Узоры». Они также посещают воскресную школу «Умиление», где участвуют в спектаклях.





Сестры-близнецы воспитываются в многодетной семье, их папа является участником СВО.