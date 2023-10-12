На мосту в Гумраке в Волгограде столкнулись 9 машин

Происшествия 12.10.2023 09:54
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12.10.2023 09:54
Очередное массовое ДТП произошло сегодня в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, в Дзержинском районе на мостовом переходе в Гумраке столкнулись 9 машин. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Пострадавших нет.
Напомним, это уже второе массовое ДТП за сутки. Утром 12 октября на новом мосту через Ахтубу разбились 8 автомобилей. Авария произошла на скользкой дороге. В ГИБДД напомнили, что при среднесуточных температурах +5 по Цельсию уже необходимо задуматься о смене автомобильных шин. При такой температуре воздуха летняя резина становится жесткой и теряет сцепление с трассой.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами в зимний период - декабрь, январь, февраль. Однако дожидаться выпадения снега не рекомендуется.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области
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