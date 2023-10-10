В Волгограде назвали лучших в панкратионе





В ФОК Борцовского клуба «Сталинград» Кировского района прошёл Открытый Кубок Волгограда по спортивной борьбе в дисциплине панкратион, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую федерацию данного вида спорта.









В зачете официальных возрастов участников от 14 лет и старше 18 лет в панкратионе традиционном и панкратионе классическом награды оказались аналогичные. Триумфатором стали гости из Калмыкии — клуб «Гром». Они забрали кубок, шлем панкратион, пять тысяч рублей и сертификат. На вторую ступень пьедестала заскочили спортсмены «Империи Единоборств», получив кубок и перчатки, а также четыре тысячи и сертификат. «Бронза» досталась борцам «Юниверсалфайтерс». Их борцы заработали три тысячи рублей, накладки на ноги и сертификат.







Справка. Панкратион – это возрождённый древний олимпийский вид единоборств, в котором сочетаются рукопашный бой, бокс и элементы других направлений. В этом виде спорта два раздела: панкратион традиционный и панкратион классический. В традиционном нельзя бить руками в голову, только ногами, в классическом можно. Коленями и локтями тоже можно защищаться и нападать, но только в корпус и по бедрам.



Волгоградская федерация провела уже 12 турниров в этой дисциплине. В прошедших на выходных соревнованиях приняли участие 270 спортсменов Волгоградской области, а также из Республики Калмыкии.В детском фестивале по борьбе в возрасте от 6 до 13 лет в общекомандном зачете победителем стал спортивный клуб «Империя единоборств». В качестве награды им вручили кубок, специальный шлем для панкратиона, а также вознаграждение в пять тысяч рублей. На втором месте оказался клуб «Монте». Помимо кубка юные спортсмены получили сертифицированные профессиональные перчатки, а также заработали четыре тысячи рублей и сертификат. Тройку замкнула «Академия спорта», которой вручили накладки на ноги панкратион, три тысячи рублей плюс сертификат.