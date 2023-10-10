Спорт

В Волгограде назвали лучших в панкратионе

Спорт 10.10.2023 20:30
0
10.10.2023 20:30


В ФОК Борцовского клуба «Сталинград» Кировского района прошёл Открытый Кубок Волгограда по спортивной борьбе в  дисциплине панкратион, сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградскую федерацию данного вида спорта.
 
Волгоградская федерация провела уже 12 турниров в этой дисциплине. В прошедших на выходных соревнованиях приняли участие 270 спортсменов Волгоградской области, а также из Республики Калмыкии.
 
В детском фестивале по борьбе в возрасте от 6 до 13 лет в общекомандном зачете победителем стал спортивный клуб «Империя единоборств». В качестве награды  им вручили кубок, специальный шлем для панкратиона, а также вознаграждение в пять тысяч рублей. На втором месте оказался клуб «Монте». Помимо кубка юные спортсмены получили сертифицированные профессиональные перчатки, а также заработали четыре тысячи рублей и сертификат. Тройку замкнула «Академия спорта», которой вручили накладки на ноги панкратион, три тысячи рублей плюс сертификат.


В зачете официальных возрастов участников от 14 лет и старше 18 лет в панкратионе традиционном и панкратионе классическом  награды оказались аналогичные. Триумфатором стали гости из Калмыкии — клуб «Гром». Они забрали кубок, шлем панкратион, пять тысяч рублей и сертификат. На вторую ступень пьедестала заскочили  спортсмены «Империи Единоборств», получив  кубок и перчатки, а также четыре тысячи и сертификат. «Бронза» досталась борцам «Юниверсалфайтерс». Их борцы заработали три тысячи рублей, накладки на ноги и сертификат.

Справка. Панкратион – это возрождённый древний олимпийский вид единоборств, в котором сочетаются рукопашный бой, бокс и элементы других направлений. В этом виде спорта два раздела: панкратион традиционный и панкратион классический. В традиционном нельзя бить руками в голову, только ногами, в классическом можно. Коленями и локтями тоже можно защищаться и нападать, но только в корпус и по бедрам.
 
Фото Волгоградской федерации спортивной борьбы


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.10.2023 10:28
Спорт 10.10.2023 10:28
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.10.2023 20:13
Спорт 09.10.2023 20:13
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 19:41
Спорт 08.10.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.10.2023 14:05
Спорт 08.10.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.10.2023 19:40
Спорт 07.10.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.10.2023 07:35
Спорт 06.10.2023 07:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.10.2023 21:05
Спорт 05.10.2023 21:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 17:36
Спорт 04.10.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.10.2023 08:12
Спорт 04.10.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 20:02
Спорт 03.10.2023 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.10.2023 16:32
Спорт 03.10.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.10.2023 20:15
Спорт 01.10.2023 20:15
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.10.2023 08:00
Спорт 01.10.2023 08:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2023 19:48
Спорт 30.09.2023 19:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.09.2023 10:24
Спорт 30.09.2023 10:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:15
Устроившему дебош в самолете «Волгоград-Москва» астраханцу грозит 15 сутокСмотреть фотографии
20:56
В Волгоград съехались блогеры из 25 регионовСмотреть фотографии
20:30
В Волгограде назвали лучших в панкратионеСмотреть фотографии
19:40
«Я непростой человек»: пьяного дебошира сняли с рейса Волгоград — МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
19:23
Глава Волжского пообещал тепло в квартирах 11 октябряСмотреть фотографии
19:07
Стали известны подробности изнасилования подростков в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:52
«Не дожил день до 26-летия»: в Волгоградской области простятся с погибшим на Украине кадровым офицеромСмотреть фотографии
18:09
С любыми ограничениями в связи с ростом заболеваемости COVID-19 не согласны 59% жителей ЮФОСмотреть фотографии
17:47
Неизвестный отправил в нокаут волгоградца и скрылся: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:40
На севере Волгограда перед пуском тепла модернизировали насосную станциюСмотреть фотографии
16:58
Глава комитета ЖКХ Волгоградской области Борис Коротков покинул свой постСмотреть фотографии
16:09
Крысы облюбовали заваленную мусором волгоградскую девятиэтажкуСмотреть фотографии
15:27
На Украине погиб 33-летний десантник из Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:41
Какую пользу приносят кассовые чеки бизнесу X5 GroupСмотреть фотографии
13:57
Под Волгоградом педофил изнасиловал двух девочек-подростковСмотреть фотографии
13:35
Видео: в Волгограде молодой водитель рванул на красный и впечатался в BMWСмотреть фотографииCмотреть видео
13:17
В Камышине согрели рожениц, детей и пациентов инфекционкиСмотреть фотографии
12:28
Волгоградка стала победительницей международной премииСмотреть фотографии
12:16
В Волгограде хулиган разбил камнем окно трамвая №3Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде суд рассмотрит дело о жуткой гибели бездомного на дорогеСмотреть фотографии
11:53
В Волгоградской области в съемной квартире нашли обожженный трупСмотреть фотографии
11:31
Удар двух легковушек на встречке в Волгограде попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:06
Волгоградку задержали на почте с наркотической посылкой из СШАСмотреть фотографии
10:58
После публикации V102.RU на кладбище в Михайловке начали генеральную уборкуСмотреть фотографии
10:49
Волгоградский облсуд признал законным суровый приговор за взятку сотруднику ФСБСмотреть фотографии
10:28
Кубок «Золотой осени» по гандболу увезли из ВолгоградаСмотреть фотографии
10:23
Tele2 сделала бесплатной связь для клиентов в ИзраилеСмотреть фотографии
10:15
Волгоградцам в октябре предлагают зарплаты до 140 тысяч рублейСмотреть фотографии
09:29
«Задуло ветром»: в хуторе под Волгоградом два человека отравились угарным газомСмотреть фотографии
09:20
«Эксперт РА» присвоило Банку Уралсиб кредитный рейтинг ruА- с позитивным прогнозомСмотреть фотографии
 