



Два человека пострадали в столкновении двух легковых машин в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла сегодня, 10 октября, в 9:33 на улице Череповецкая.

- По предварительным данным, 21-летний водитель проехал перекресток на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем BMW под управлением 28-летнего мужчины, - рассказали в региональном главке МВД.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что от сильного удара автомобиль виновника аварии задымился. Тем не менее молодой человек сам выбрался из покореженного авто и подошел к водителю иномарки, а потом схватился за голову.





В результате ДТП пострадали оба водителя.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа полиции.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области