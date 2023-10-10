В Волгограде дерево рухнуло на автомобиль рядом с детской площадкой

В Волгограде старое дерево во дворе дома №17 по ул. Карла Маркса в Советском районе рухнуло прямо на припаркованный автомобиль. Как рассказали V102.RU очевидцы, происшествие случилось накануне утром, 9 октября.



- Дерево упало прямо рядом с детской площадкой, хорошо, был будний день и плохая погода. Обычно у нас здесь много детей гуляют. Это просто чудо какое-то, что никого не пришибло. И водителя в машине не было, - рассказали люди.





Так как происшествие случилось на внутридомовой территории, то за обрезку и снос старых деревьев должна отвечать управляющая компания. Напомним, это уже далеко не первый случай, когда в Волгограде падают старые деревья, в том числе и на автомобили.

Фото читателей V102.RU