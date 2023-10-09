В Волгоградской области престарелый пенсионер сгорел в своем доме

Дом размером 5 на 8 квадратных метров и пристройка сгорели полностью. Огонь удалось ликвидировать в 03.18 ч.
Происшествия 09.10.2023 12:54
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09.10.2023 12:54
Дом размером 5 на 8 квадратных метров и пристройка сгорели полностью. Огонь удалось ликвидировать в 03.18 ч.
В Старополтавском районе в пожаре погиб 84-летний пенсионер. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, трагедия произошла в ночь на 8 октября.- В 02.31 ч. на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в селе Красный Яр, - пояснили в ведомстве.
Дом размером 5 на 8 квадратных метров и пристройка сгорели полностью. Огонь удалось ликвидировать в 03.18 ч.
Однако, по данным информагентства, без жертв не обошлось. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области
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