На севере Волгограда поймали сбившего пенсионерку водителя-беглеца





В Волгограде водитель легковушки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и покинул место пришествия, но его нашли и задержали. Как сообщили V102.RU, авария произошла в Тракторозаводском районе напротив дома №35б по улице Ополченской.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Веста» наехал на 76-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Это ДТП попало на камеры видеонаблюдения. На записи видно, что после случившегося водитель вышел из машины, подошел к пострадавшей, а потом снова сел в автомобиль и уехал.

В полиции сообщили, что пострадавшую пенсионерку доставили в больницу. Покинувшего место ДТП водителя задержали.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области