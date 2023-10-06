Под Волгоградом в луковых полях нашли толпу нелегалов

Полицейские задержали группу нелегальных иностранцев, которые без разрешения на работу в России, собирали лук на полях в Городищенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, рейды прошли вблизи поселка Новая Надежда в рамках оперативно-профилактической операции под условным наименованием «Нелегальный мигрант».

Выявлены 19 граждан Узбекистана, которые осуществляли трудовую деятельность незаконно - без разрешения на работу либо патента. Они привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ. Им грозит штраф до 5 тысяч рублей.

Устанавливаются работодатели, которые незаконно привлекли иностранцев на сельхозработы. Им также грозит административное наказание в виде штрафов или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В рейдах участвовали полицейские управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Волгоградской области, совместно с коллегами из районного отдела полиции.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области