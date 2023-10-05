Волгоградский суд дал иностранцу 9 лет за сбыт наркотиков через Telegram

Городищенский районный суд Волгоградской области осудил жителя одной из стран ближнего зарубежья, причастного к организации канала доставки наркотиков в особо крупном размере. Как ранее сообщало V102.RU, мужчина планировал сбывать наркотики через Telegram.

— Фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — пояснили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.





Напомним, что задержали иностранца на 945-м километре федеральной автомобильной трассы Москва — Волгоград в апреле этого года, остановив иномарку Volkswagen Polo, в которой оперативники обнаружили и изъяли килограмм мефедрона. Задержанный пояснял, что извлек сверток из тайника на территории одного из субъектов России, после чего, следуя инструкции куратора, направился в Волгоград сбывать вещества дистанционно через Telegram.





Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области





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