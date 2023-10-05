Волгоградский суд дал иностранцу 9 лет за сбыт наркотиков через Telegram

Расследования 05.10.2023 17:27
0
05.10.2023 17:27
Городищенский районный суд Волгоградской области осудил жителя одной из стран ближнего зарубежья, причастного к организации канала доставки наркотиков в особо крупном размере. Как ранее сообщало V102.RU, мужчина планировал сбывать наркотики через Telegram.
— Фигурант дела признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — пояснили информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. — Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Напомним, что задержали иностранца на 945-м километре федеральной автомобильной трассы Москва — Волгоград в апреле этого года, остановив иномарку Volkswagen Polo, в которой оперативники обнаружили и изъяли килограмм мефедрона. Задержанный пояснял, что извлек сверток из тайника на территории одного из субъектов России, после чего, следуя инструкции куратора, направился в Волгоград сбывать вещества дистанционно через Telegram.
Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области
Читайте также:
ВС почти на 7 лет снизил приговор волгоградцу, который отказался назвать пароли от телефонов05.10.2023 16:29
Расследования 05.10.2023 16:29
Оперативники МВД и ФСБ при силовой поддержке задержали преступников в Волгограде05.10.2023 13:26
Расследования 05.10.2023 13:26
В Волгограде 7 октября пройдут соревнования «Высота 102»05.10.2023 12:38
Расследования 05.10.2023 12:38
Группа экстремистов в Волгоградской области готовилась к нападению на силовиков05.10.2023 10:55
Расследования 05.10.2023 10:55
Крышевавшую браконьеров ОПГ накрыли в Волгоградской области: видео05.10.2023 10:23
Расследования 05.10.2023 10:23
Студента из Египта арестовали за обман волгоградской пенсионерки на 2,6 млн рублей04.10.2023 18:31
Расследования 04.10.2023 18:31
Неопытный преподаватель получил 3 года колонии в Волгограде за мини-взятку04.10.2023 17:16
Расследования 04.10.2023 17:16
В Волгограде с застройщика проблемного дома взыскали 13 млн рублей убытков в бюджет04.10.2023 15:38
Расследования 04.10.2023 15:38
Волгоградец из-за безденежья распилил на части дорожный каток и продал04.10.2023 14:18
Расследования 04.10.2023 14:18
В суде Грозного 9 октября начнется суд над поджигателем Корана Журавелем04.10.2023 13:18
Расследования 04.10.2023 13:18
СК запросил дело о гибели школьника под колесами автобуса в Волгоградской области04.10.2023 13:02
Расследования 04.10.2023 13:02
В Волгограде прошли обыски у соадмина канала Moscow calling Елены Пенчук04.10.2023 12:44
Расследования 04.10.2023 12:44
В Волгограде завершился сезон фонтанов04.10.2023 10:35
Расследования 04.10.2023 10:35
В Волгограде задержали сбившего подростка водителя03.10.2023 21:01
Расследования 03.10.2023 21:01
Поджегший военкомат с людьми волгоградец отрекся от протеста против мобилизации03.10.2023 18:58
Расследования 03.10.2023 18:58