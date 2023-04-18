На 945 километре трассы Москва — Волгоград у жителя одной из стран ближнего зарубежья изъяли почти килограмм мефедрона. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина планировал сбывать наркотики через Telegram.

— Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в особо крупном размере), — прокомментировали информагентству в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Уточняется, что фигурант дела помещен в СИЗО на два месяца. Задержали иностранца на трассе из Москвы в Волгоград, остановив Volkswagen Polo. При личном досмотре оперативники обнаружили и изъяли килограмм наркотиков.

Со слов задержанного, он ранее получил сверток в другом регионе РФ. После чего, получая команды куратора, направился в Волгоград, где должен был сбыть наркотическое вещество, используя приложение Telegram.

Фото и видео: УФСБ России по Волгоградской области