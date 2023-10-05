В Волгограде в ДТП с почтовым фургоном пострадали двое человек

Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля «Почты России» и грузового «ГАЗ-2705» в Волгограде. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, авария произошла накануне вечером в Дзержинском районе.

По предварительной информации, 28-летний водитель «ГАЗа» напротив дома №11в по улице Авторемонтная совершил столкновение с автомобилем «УАЗ-390995» с надписью «Почта России». От удара фургон опрокинулся.

В результате пострадали двое пассажиров «УАЗа» 52 и 57 лет.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области