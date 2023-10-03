В Волгоградской области к девяти годам в колонии строгого режима приговорили жителя Саратова, который в составе ОПГ промышлял распространением наркотиков в особо крупном размере не только в волгоградском регионе, но и в других субъектах РФ. Об этом 3 октября ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.





Вердикт по уголовному делу в отношении 34-летнего саратовца огласил Иловлинский районный суд Волгоградской области.

– В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что членами межрегионального организованного преступного сообщества при координации в Telegram осуществлены закладки синтетических наркотиков в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта в Волгоградской области и в иных субъектах РФ. Оперативниками был установлен и задержан с поличным 34-летний мужчина, извлекший из закладки наркотические средства и расположивший их в специально оборудованном тайнике – в моторном отсеке автомобиля, – рассказали в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области. – Из данного тайника изъято 3 килограмма мефедрона.

В ходе опроса задержанный признал вину. Житель Саратова рассказал, что по поручению куратора собирался выехать в Набережные Челны для дальнейшего сбыта наркотиков.

– Следственным отделом УФСБ в отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК России. Суд приговорил жителя Саратова к лишению свободы отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, – уточняют в волгоградском управлении ФСБ России.