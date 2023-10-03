В Волгоградской области сегодня, 3 октября, продолжаются всероссийские масштабные учения по гражданской обороне. Основная цель — проверка всех сил и средств непосредственно на местах. С особым пристрастием осматривали укрытия, многоквартирные дома, учреждения здравоохранения и образования, промышленные объекты, а также площадки единой дежурно-диспетчерской службы.









Губернатор региона Андрей Бочаров лично проверил, как обстоит обстановка, что называется «на земле». Компанию ему составили многочисленные главы районов города и области, которые внимали буквально каждому слову, а некоторые, как например глава Михайловки Александр Тюрин, нервно то расстегивали, то застегивали пуговицы на пиджаке.









Как функционируют подразделения на местах, проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Это условия, приближенные к боевым. От наших с вами действий зависит жизнь населения на территории муниципальных образований и Волгоградской области в целом, ответственность очень высока. Мы все понимаем, что на протяжении многого времени не совсем в полном объеме уделялось внимание гражданской обороне и защите населения. Перед нами стоит задача обеспечить безопасность населения, в том числе при осложнении ситуации. Эти учения — еще один шаг, чтобы мы вместе с вами выработали понимание, каким путем и в каком направлении будем двигаться, чтобы решить эти задачи, — отметил губернатор, обращаясь к присутствующим на учениях главам муниципальных образований.









Глава региона подробно остановился на логистике и связи в условиях ЧС. Самое главное — обеспечить функционирование всех систем жизнедеятельности населения, даже при самом неблагоприятном сценарии развития ситуации. Также Бочаров отметил, что на сегодня устранены все недоработки, которые был выявлены в ходе прошлогодних учений. К примеру, на станции скоростного трамвая «Комсомольская» была отлажена работа засов укрытия, которые должны надежно защищать укрываемых внутри от внешнего воздействия.

Отмечено, что в реализуемый сейчас проект модернизации метротрама включено, в том числе и решение вопросов обеспечения безопасности. Участники учений прошли по учебным местам, осмотрели оборудование станций и места для размещения граждан в случае ЧС.









— Задачи, поставленные на прошлых учениях, выполнены в полном объеме. Но был выявлен ряд направлении и вопросов, на которые надо также обратить внимание. Целью учений мы, прежде всего, ставим совершенствование системы управления, повышение взаимодействия органов власти, местного самоуправления, структур власти для обеспечения безопасности жителей Волгоградской области и муниципальных образований, — отметил губернатор.

Губернатор подчеркнул, что «в целом, действующая на территории региона система в полном объеме обеспечивает выполнение задач гражданской обороны и защиты населения в текущий период и готова к выполнению задач в случае осложнения ситуации».









— Но мы должны понимать, что возможны разные варианты, в рамках которых мы должны действовать. Мы работаем на упреждение, это плановая работа. Такие занятия будут проходить не только в масштабе Волгоградской области, но и масштабах каждого муниципалитета, — заверил Андрей Бочаров.

Глава региона также призвал жителей Волгограда и области серьезно отнестись к возможному возникновению нештатных ситуаций и быть готовыми к действиям в режиме ЧС. В частности, от населения требуется четкое соблюдение всех предписаний властей и экстренных служб, инвентаризация так называемых тревожных чемоданчиков. От властей необходим четкий контроль ситуации и размещение памяток на случай ЧП в общедоступных местах. Главный посыл — люди не должны оставаться один на один со своими проблемами.









К слову, учения по ГО и ЧС проводятся в преддверии Дня гражданской обороны России. В этом году они стали частью единой Всероссийской штабной тренировки, которая проводится на территории 85 регионов РФ.

В Волгоградской области учения направлены на повышение уровня подготовки муниципалитетов к реагированию на случай возникновения ЧС, отработку взаимодействия всех служб и ведомств, развертывание сил и объектов ГО. В тренировки приведены в готовность ЦУ и связи, пункты выдачи СИЗ, сборные эвакуационные площадки, пункты питания, различные защитные сооружения ГО. Итоги практической части учений будут подведены сегодня на совещании под руководством губернатора.









Напомним, волгоградский регион относится к высокорискованной климатической зоне, что в свою очередь ставит сложные задачи перед органами власти по обеспечению безопасности населения и объектов инфраструктуры. В субъекте регулярно проводят учения по борьбе с возгораниями, паводками, неблагоприятными погодными факторами в осенне-зимний период.





















































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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