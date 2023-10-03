



В Волгограде сегодня, 3 октября, проходят всероссийские масштабные учения по гражданской обороне. Как сообщает ИА «Высота 102», одно из мест, выбранных для проведения учений, – станция скоростного трамвая «Комсомольская». Здесь в мероприятиях принимает участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и ряд чиновников из муниципальных образований региона.





По информации корреспондентов «Высоты 102», волгоградская подземка, пожалуй, еще никогда не видела одновременно такого количества людей в костюмах и белых рубашках, сколько сосредоточилось их сейчас здесь в эти минуты. Глава Волгоградской области прибыл на Комсомольскую около 11.00 и тут же отправился смотреть, как работает засов укрытия. Напомним, что станции скоростного трамвая в случае ЧС способны укрыть сотни жителей областного центра. Как отметил Андрей Бочаров, в ноябре, в ходе учений по ГО, засовы укрытий не работали – к этому дню замечания были учтены, ситуация исправлена.





– Губернатор Волгоградской области также осмотрел радиационный пост, после чего предложил пройти проверку сопровождающим, – сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места событий. – Первым на радиацию проверили заместителя губернатора Валерия Бахина, затем Андрей Бочаров прошел проверку сам, следом пошел глава Волгограда Владимир Марченко. Все трое успешно миновали устройства.

К слову, на «Комсомольской» сегодня оказались не только чиновники из Волгограда. В рядах участников учений замечены представители администраций Ленинского, Котовского, Жирновского, Михайловского районов, а также мэр Камышина.

Обращаясь к главам районов, Андрей Бочаров подчеркнул ответственность каждого из них за безопасность жителей.

– От наших с вами действий зависит жизнь населения на территории муниципальных образований и Волгоградской области в целом, ответственность очень высока. Мы все понимаем, что на протяжении многого времени не совсем в полном объеме уделялось внимание гражданской обороне и защите населения. Перед нами стоит задача обеспечить безопасность населения, в том числе при осложнении ситуации. Эти учения – еще один шаг, чтобы мы вместе с вами выработали понимание, каким путем и в каком направлении будем двигаться, чтобы решить эти задачи, – сказал глава Волгоградской области.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»