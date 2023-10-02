Экономика

Как в Карелии поддерживают инвесторов в сфере аквакультуры

Экономика 02.10.2023 18:13
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02.10.2023 18:13


О государственной поддержке инвесторов, реализующих импортозамещающие проекты в сфере аквакультуры, рассказал Председатель законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.
Все больше карельских форелеводов держат курс на импортозамещение, выбирают российские корма для выращиваемой рыбы и отечественное оборудование, – написал Элиссан Шандалович в соцсети по итогам посещения завода по производству кормов для форели в Петрозаводске. 
Предприятие построила группа компаний «Карельские рыбные заводы». Заместитель гендиректора завода Евгений Дьяченко сообщил парламентарию, что продукцию используют для собственных рыбоводных хозяйств, а также поставляют форелеводам региона. Практически все сырье – 90% – отечественное. 
Как проинформировал спикера парламента гендиректор Алексей Тумаев, планы у предприятия – серьезные. Уже есть участок под новое производство рыбных кормов мощностью 12 тысяч тонн, рыбоперерабатывающий завод и ферму по выращиванию малька в установках замкнутого водоснабжения. 
Элиссан Шандалович отметил, что в Карелии инвесторы, реализующие проекты в сфере аквакультуры, могут возместить 30% затрат на приобретение новой техники и оборудования, а также 50% – на разработку проектно-сметной документации на строительство ферм по выращиванию рыбы с УЗВ.
На 1 июля 2023 года субъектам рыбохозяйственного комплекса Карелии оказана государственная поддержка из бюджета республики Карелия в размере 10,3 млн рублей.
Каждый рубль господдержки – это не просто дополнительный импульс для развития отрасли аквакультуры в Карелии, это вклад в импортозамещение – продовольственную безопасность нашей страны. Обязательно продолжим эту работу, – заключил спикер карельского парламента.

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