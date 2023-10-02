Под Волгоградом ученица автошколы обвиняется в кредитной афере с данными одногруппников

В Волгоградской области 31-летняя ученица автошколы в Новониколаевском районе обвиняется в покушении на крупное мошенничество, которое она пыталась совершить, завладев персональными данными одногруппников.

Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, весной 2019 года обвиняемая получила список учеников группы с их персональными и паспортными данными. Женщина решила заработать на этом. В графическом редакторе она смонтировала страницы паспортов троих одногруппников и с апреля 2019 года по март 2022 года систематически направляла от них электронные заявки в микрофинансовые организации для получения кредитов.

- Всего ей направлено более 40 заявок на сумму свыше 500 тысяч рублей, однако ввиду отказов в выдачи займов похитить удалось только 16 тысяч рублей, - сообщила Черединина.

Обвиняемая полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. Уголовное дело передано для рассмотрения в суд. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.