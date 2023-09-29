Крупный пожар на складе стройматериалов под Волгоградом попал на видео

Происшествия 29.09.2023 13:41
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29.09.2023 13:41
Черные клубы дыма поднялись сегодня, 29 сентября, над рабочим поселком Елань Волгоградской области. По сообщениям местных жителей, возгорание произошло на складе одного из местных предпринимателей.В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 9-21 ч.
– Горели строительные материалы на складе 20х40 м. Пожарные расчеты 37-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 10.40 ч. Погибших и пострадавших нет, – прокомментировали в ведомстве.
Причину возгорания, по информации регионального управления МЧС, еще предстоит установить специалистам.
Фото и видео Еланский водитель ДТП и ЧП VK.com
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