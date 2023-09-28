В Волгограде продолжают принимать от горожан варианты развития острова Сарпинского. Как сообщает V102.RU со ссылкой на МТВ.ОНЛАЙН, необычный макет из картона, мха и пластилина создали воспитанники детского сада № 345 Краснооктябрьского района.

Ребята своими руками создали образ того, каким они видят остров в будущем. Особое внимание дети уделили животным и растениям. Примечательно, что на создание макета детей и воспитателей вдохновила встреча с ветераном Великой Отечественной войны Владимиром Рыженко.

Напомним, что самые популярные идеи преображения острова в Кировском районе Волгограда внесут в мастер-план. Переходите по ссылке, если хотите попробовать себя в роли архитектора или ландшафтного дизайнера. К слову, развитие островной инфраструктуры вызвало бурную дискуссию среди волгоградцев. Сами островитяне выступают за перемены, но опасаются, что экосистеме может быть нанесен непоправимый вред.

Чиновники тем временем утверждают, что «создание единого рекреационного кластера, где можно не только отдохнуть, но и больше узнать об истории региона» будет вестись с учетом сохранения существующей экосистемы островов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не раз отмечал, что реализация проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также в целом повысить транспортную доступность. В планах — развитие кластеров для детского и семейного отдыха.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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