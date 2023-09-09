Между администрацией региона, мэрией Волгограда и частным инвестором 5 сентября было заключено трехстороннее соглашение по созданию историко-культурного туристического комплекса на островах Сарпинском и Голодном. Примечательно, что именно в этот день на одной из иностранных онлайн-платформ появилась петиция с резкой критикой решения.

Пользователь сервиса, который обозначил себя как Александр Валерьевич из Краснодара, требует «не допустить уничтожения чиновниками острова Сарпинский» и рассказывает, почему эта петиция важна. За неполные четверо суток обращение набрало чуть более 500 голосов.

Буквально накануне корреспонденты V102.RU отправились на Сарпинский выяснить, что островитяне действительно думают о грядущих переменах. Мнения разделились. Люди со справедливыми опасениями ждут перемен, но ни для кого не секрет, что на острове существуют проблемы с транспортной доступностью, газификацией, светом и отсутствием нормальных дорог, решение которых требует значительных денежный вливаний.

— Я считаю, что, если здесь будет автомобильная дорога, то остров закончится. Тут и так много грязи, мусора, а, если появится свободный круглогодичный доступ, то будет беда, — прямо говорит одна островитянок, добавляя, что, несмотря на это, обновление нужно острову как воздух. — Инфраструктура тут нужна. Сейчас начали свет делать. Это, конечно, замечательно. Но было бы неплохо, если бы и дороги немного щебеночкой посыпали.

Один из старожилов Сарпинского отметил, что чувствительной для всех жителей острова проблемой, которую необходимо решать, является отсутствие газификации.

— Живут здесь около трех тысяч человек, а с дачниками, которые приезжают в сезон, получается еще больше. Было бы желательно провести сюда газ, потому что леса уже нет, все выпилено на дрова, — добавляет мужчина.

Главный архитектор МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин подробнее рассказал о планах по созданию нового туристического кластера.

— Самое главное в острове Сарпинском — все новые объекты, которые мы будем предлагать жителям, будут сосредоточены преимущественно на острове Голодном, а сам остров Сарпинский станет природным парком, каким он и должен быть, — объясняет Селивохин. — Прежде всего, мы решаем вопрос транспортной доступности острова, связи с остальным городом. Это необходимо для создания инженерной, рекреационной и экологической инфраструктуры островной системы Голодный-Сарпинский. Рекреационная составляющая предполагает, как создание объектов для семейного отдыха, так и экотуризм, направленный на знакомство с природными богатствами острова. Объекты для экологического туризма — дендрарий, аптекарские сады и многое другое. Радует, что сегодня мы можем обсуждать проекты такого масштаба. Видим, что системный подход проявляется в развитии города в целом. Так, если раньше развивались отдельные, подчас не связанные между собой, территории, то сейчас город развивается в рамках единой 10-летней стратегии.

Почетный архитектор России Михаил Норкин в свою очередь отмечает, что реализация проекта по созданию историко-культурного туристического комплекса на острове Сарпинском является действительно прорывным этапом для развития Волгограда.

— Строительство мостовых переходов и современной дорожной инфраструктуры сделает остров доступным для волгоградцев и гостей города, позволит развивать тот уникальный рекреационный потенциал Сарпинского, который у острова есть и до сих пор не использовался в полной мере. А жители острова и дачники? Десятилетиями они ждали создания дорожной связи с городом, но это невероятно сложная задача в условиях оторванности от материковой части. После строительства мостов магазины, учебные, медицинские и прочие учреждения города окажутся для них в 15-минутной доступности, а сами хутора будут соединены дорогами с твердым покрытием. И все это при обязательном условии максимального сохранения и восполнения природного потенциала острова,— уверен Норкин.

Напомним, чиновники утверждают, что «создание единого рекреационного кластера, где можно не только отдохнуть, но и больше узнать об истории региона» будет вестись с учетом сохранения существующей экосистемы островов. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не раз отмечал, что реализация проекта позволит улучшить туристическую привлекательность, а также в целом повысить транспортную доступность. В планах — развитие кластеров для детского и семейного отдыха.

Фото и видео: ИА «Высота 102»

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