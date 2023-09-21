Общество

В Москве готовы поддержать план развития острова Сарпинский

Общество 21.09.2023 19:10
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21.09.2023 19:10


Сегодня, 21 сентября, в столице представители администрации Волгоградской области обсудили комплексное развитие туристической инфраструктуры  на острове Сарпинский с экспертами Корпорации Туризм.РФ.

Так, сообщает ИА «Высота 102», волгоградские делегаты во главе с замгубернатора Анной Писемской детально рассказали об этапах реализации амбициозной и трудоемкой задачи, предполагающей интеграцию с программой развития Волгограда. Напомним, что за счет средств ЗАО «Лидер» – порядка 2 млрд рублей – будет разработан мастер-план территории острова, после чего будет определен состав объектов туристической и обеспечивающей инфраструктуры, необходимой для развития острова, сформированы оптимальные технико-экономические показатели, определены ключевые точки притяжения для туристов и жителей города, создан единый архитектурный код и комплекс мероприятий по устойчивому развитию территории. 

Как прозвучало сегодня в ходе двусторонней встречи в Москве, экспертную поддержку в разработке мастер-плана окажет Корпорация Туризм.РФ. Сотрудничество между Корпорацией Туризм.РФ и Волгоградской областью осуществляется в рамках действующего соглашения о взаимодействии по совместному развитию туристической инфраструктуры.

Напомним, что сами жители Волгограда, проживающие на самом крупном речном острове в европейской части России, относятся к планам по развитию уникальной природной территории с опаской. При этом волгоградцы соглашаются с тем, что Сарпинский нуждается в переменах – местные жители десятилетиями ждут газа и ровных дорог.  

Главный архитектор МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды Волгограда «ВЯЗ» Дмитрий Селивохин ранее подробно рассказал о планах по созданию нового туристического кластера.

– Самое главное в острове Сарпинском — все новые объекты, которые мы будем предлагать жителям, будут сосредоточены преимущественно на острове Голодном, а сам остров Сарпинский станет природным парком, каким он и должен быть, — объясняет Селивохин. — Прежде всего, мы решаем вопрос транспортной доступности острова, связи с остальным городом. Это необходимо для создания инженерной, рекреационной и экологической инфраструктуры островной системы Голодный-Сарпинский. Рекреационная составляющая предполагает, как создание объектов для семейного отдыха, так и экотуризм, направленный на знакомство с природными богатствами острова. Объекты для экологического туризма — дендрарий, аптекарские сады и многое другое. Радует, что сегодня мы можем обсуждать проекты такого масштаба. Видим, что системный подход проявляется в развитии города в целом. Так, если раньше развивались отдельные, подчас не связанные между собой, территории, то сейчас город развивается в рамках единой 10-летней стратегии.

Фото: Корпорация Туризм.РФ / t.me

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