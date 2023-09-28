Расследования

Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»

Расследования 28.09.2023 16:06
0
28.09.2023 16:06


Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор мужчине за кражу шоколада. Как рассказали V102.RU в районном суде, 31 марта 2023 года гражданин Саблук украл из торгового зала картонную коробку с 19 плитками молочного шоколада «Милка» с соленым крекером – всего на сумму 1587 рублей.

С украденным мужчина  попытался незаметно выйти из магазина «Магнит», но был разоблачен на месте директором супермаркета. Несмотря на требования сотрудника супермаркета остановиться, волгоградец выбежал из магазина на улицу, однако директор продолжил его преследовать. Тогда воришка выбросил коробку с шоколадом на асфальт и скрылся.

Полицейским все же удалось его разыскать. В итоге мужчина предстал перед судом. Несмотря на раскаяние, суд приговорил его к году лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на открытое хищение имущества. Приговор в законную силу не вступил.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
28.09.2023 18:53
Расследования 28.09.2023 18:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:25
Расследования 28.09.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 17:05
Расследования 28.09.2023 17:05
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:46
Расследования 28.09.2023 15:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 15:28
Расследования 28.09.2023 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 14:40
Расследования 28.09.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.09.2023 11:33
Расследования 28.09.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2023 20:49
Расследования 27.09.2023 20:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2023 16:14
Расследования 27.09.2023 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2023 14:18
Расследования 27.09.2023 14:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.09.2023 13:00
Расследования 27.09.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2023 16:32
Расследования 26.09.2023 16:32
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.09.2023 11:35
Расследования 26.09.2023 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2023 16:42
Расследования 25.09.2023 16:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.09.2023 16:36
Расследования 25.09.2023 16:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:53
Электросамокатчикам предложено катиться из парков, скверов и с пешеходных зонСмотреть фотографии
18:35
На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:25
Камышан предупредили о фейках от имени мэра ЗинченкоСмотреть фотографии
18:20
Почти 159 га дубов в Волгоградской области могут остаться без листьевСмотреть фотографии
17:35
А маски нужны? Инфекционист рассказала о тяжелых последствиях гриппаСмотреть фотографии
17:25
В Волгограде экс-полицейского осудят за легализацию в России целой роты иностранцевСмотреть фотографии
17:05
В управлении ФСБ России ждут звонков от молодых волгоградцевСмотреть фотографии
17:00
Инвестировать на срок больше года готовы 37% жителей ЮФОСмотреть фотографии
16:31
В Волгограде временно отменят электрички до аэропортаСмотреть фотографии
16:26
Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в России 3 октябряСмотреть фотографии
16:06
Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»Смотреть фотографии
15:46
В Волгоградской области полицейские взвесили урожай с конопляного огородаСмотреть фотографии
15:45
Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройствСмотреть фотографии
15:28
Бананы, масло и куры снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
«Охотника за золотом» на шеях продавцов поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Белорусы выделят деньги на сохранение Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
Легкоатлетический манеж в Волгограде готовят к открытию после глобальной реконструкцииСмотреть фотографии
13:23
Бочаров обсудил с депутатами Союзного государства супостатов и общие планыСмотреть фотографии
12:39
Радушный прием туристам Волгоградской области будут оказывать с помощью цифрового помощникаСмотреть фотографии
12:16
Жителей Котово напугал ночной вертолетСмотреть фотографии
11:46
Елена Исинбаева заморозила работу благотворительного фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Камышине открыли памятник красной «копейке»Смотреть фотографии
11:33
Избившие киянкой волгоградца подростки оказались замешаны в разбое и кражахСмотреть фотографии
11:28
Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежиСмотреть фотографии
11:28
Владлен Колесников избран председателем гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в АстраханиСмотреть фотографии
11:02
«Оба телефона были выключены»: в Волгограде ищут парня с татуировкой девушки на рукеСмотреть фотографии
10:50
Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На юге Волгограда снесли два аварийных домаСмотреть фотографии
 