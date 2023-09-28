Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»

Тракторозаводский районный суд Волгограда вынес приговор мужчине за кражу шоколада. Как рассказали V102.RU в районном суде, 31 марта 2023 года гражданин Саблук украл из торгового зала картонную коробку с 19 плитками молочного шоколада «Милка» с соленым крекером – всего на сумму 1587 рублей.

С украденным мужчина попытался незаметно выйти из магазина «Магнит», но был разоблачен на месте директором супермаркета. Несмотря на требования сотрудника супермаркета остановиться, волгоградец выбежал из магазина на улицу, однако директор продолжил его преследовать. Тогда воришка выбросил коробку с шоколадом на асфальт и скрылся.

Полицейским все же удалось его разыскать. В итоге мужчина предстал перед судом. Несмотря на раскаяние, суд приговорил его к году лишения свободы в колонии строгого режима за покушение на открытое хищение имущества. Приговор в законную силу не вступил.