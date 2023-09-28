Экономика

Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежи

Экономика 28.09.2023 11:28
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28.09.2023 11:28


Во Всероссийском Форуме рабочей молодежи платформы Росмолодежь, который состоялся в Перми, приняли участие молодые специалисты ЕвроХим-ВолгаКалия из Волгоградской области. Сотрудники предприятия вошли в число 300 молодых специалистов из 68 регионов России, получивших приглашения. Всего же было подано порядка трех тысяч заявок.
Предприятие представила команда Любови Лукиной, Андрея Морозова и Данилы Козлова. Сотрудники приняли участие во всех активностях Форума,  посетив стратегические сессии, круглые столы и вместе с единомышленниками обсудили вопросы повышения престижа рабочих профессий, поднятые топ-менеджерами и представителями крупного отраслевого бизнеса, в числе которых были директор по персоналу АО «ОДК-СТАР» Егор Королев и руководитель трека Росмолодёжь.Карьера. Дмитрий Литвинов.
Во время тематических лекций и семинаров руководитель Агентства по делам молодёжи Пермского края Юлия Баландина и другие ведущие эксперты поделились секретами эффективного профессионального развития и построения успешной карьеры. 
- Форум – агрегация возможностей самореализации, карьерного развития, получения новых знаний, коммуникации, обучения, которые есть у молодёжи в нашей стране. Важно сказать, что трек Росмолодёжь.Карьера сосредоточен именно на создании инструментов, способствующих формированию индивидуальных траекторий развития молодых специалистов, - отметил Дмитрий Литвинов. 
Образовательная программа форума включила пять направлений: «Кадровый резерв: рост внутри компании», «Внутреннее предпринимательство», «Культурные проекты», «Волонтёрство на предприятии», «Профориентация: привлечение и развитие молодёжи в компании». Помимо этого, в программу были интегрированы мероприятия от партнёров форума: VK, программы «Открытое производство», ППК «Российский экологический оператор», WorldSkills, Молодёжного центра «Высота», Российских студенческих отрядов. 

За проявление лидерских качеств и активную работу в команде организаторы Форума наградили Любовь Лукину туром по Карелии. 
- Наше предприятие уделяет работе с молодежью большое внимание, - сообщила молодой специалист – инженер-технолог группы технологических исследований Любовь Лукина. – Мы постоянно участвуем в тренингах по повышению профессиональных качеств, программах личностного роста, социальных проектах, научно-технических конференциях. Поэтому показали хорошие результаты в решении кейсов и во время обмена опытом, определили вектор дальнейшего профессионального развития, получили новые навыки и надпрофессиональные компетенции. 
На Форуме молодые специалисты из города Котельниково Волгоградской области нашли единомышленников и присоединились к трудовым молодёжным сообществам по всей стране. За три дня форума представители предприятия вместе с другими участниками разработали манифест рабочей молодежи – это пошаговый план вовлечения в командную деятельность по развитию предприятий, основным инструментом которого станет вход в экосистему Росмолодёжи. 

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