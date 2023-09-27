В Волгоградской области Renault после ДТП вылетел с дороги и загорелся





В Урюпинском районе Волгоградской области в результате дорожно-транспортного происшествия на обочине полностью выгорел Renault. Как сообщает иА «Высота 102» со ссылкой на ГУ МВД России по региону, иномарка вылетела с дороги после столкновения с грузовой «ГАЗелью», которой управлял женщина.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла накануне, 26 сентября, около 14.10 на 27-м километре автодороги «р.п Новониколаевский – с. Манино (Воронежская область)».

– По предварительным данным, 49-летняя водитель, управляя грузовым фургоном, на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог при развороте не уступила дорогу и совершила столкновение с Renault Logan, который впоследствии совершил съезд с дороги и загорелся, – сообщили «Высоте 102» в региональной полиции.





В результате ДТП в больницу с различными травмами был доставлен водитель легковушки. Всю необходимую помощь 27-летнему мужчине оказывают в Урюпинской ЦРБ.

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Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области