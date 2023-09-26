В селе Волгоградской области сгорел дом: один погибший

В селе Коростино Котовского района Волгоградской области накануне сгорел частный дом. Как сообщает V102.RU со ссылкой на единый портал ЖКХ администрации Котово и Котовского района, сигнал о пожаре поступил накануне, 25 сентября, в 22-40 ч. Пылал объятый пламенем дом № 7 по переулку Буденного. Пожар тушили всем миром – спасатели, техника и рабочие фермеров, а также службы горгаза и РЭС.
- Один человек погиб, еще один доставлен с ожогами в Котовску. ЦРБ. Локализовали пожар в 23-04 ч.
Предварительная причина пожара – неосторожность при курении погибшего.
В ГУ МЧС по Волгоградской области уточнили, что площадь сгоревшего дома составляла 7 на 7 квадратных метров. В больницу госпитализирован 53-летний мужчина.