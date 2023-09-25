В Волгограде утром при падении с высоты насмерть разбилась женщина

В Тракторозаводском районе Волгограда утром 25 сентября под окнами жилого дома обнаружили труп женщины. Как стало известно V102.RU, страшную находку сделали прохожие.
— Тело нашли в начале седьмого. Женщина упала с высоты 6-го этажа, — рассказал собственный источник «Высоты 102» в экстренных службах.
Известно, что погибшая не удержалась на балконе и рухнула на асфальт. Ей было всего 53 года.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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