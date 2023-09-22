Упавшая с высоты молодая девушка спустя неделю умерла в Волжском

В Волгоградской области спустя неделю после падения с высоты умерла молодая девушка. Как стало известно V102.RU, инцидент произошел в 9-м микрорайоне Волжского.

— Все произошло 14 сентября. Девушка упала с высоты пятого этажа дома № 39 по улице Машиностроителей. С места происшествия ее с многочисленными травмами, характерными для случаев падения с высоты, доставили в больницу Фишера, — рассказал информагентству собственный источник в экстренных службах.

В комитете здравоохранения Волгоградской области пояснили, что девушку в больницу привезли в крайне тяжелом состоянии.

— Пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение ГКБ № 1 имени Фишера, где скончалась несмотря на усилия медиков, — добавили в облздраве.

Известно, что погибшей было всего 24 года.

Скриншот: Google Maps

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