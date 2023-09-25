В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате





В Волгоградской области работодатели почти на 30% сократили долги по зарплате. Согласно данным Росстата на 1 сентября 2023 года, теперь в регионе они составляют 7,7 миллиона рублей.

Самые большие зарплатные долги в ЮФО – в Севастополе. Здесь работникам задолжали 9,6 миллиона рублей, а за месяц они выросли на 1,6%.Совсем нет долговых обязательств перед сотрудниками организаций в Краснодарском крае. В Крыму объем долга составил 5,5 миллиона рублей. В Адыгее и Калмыкии самые маленькие долги – 400 тысяч рублей. Причем в Калмыкии за месяц они сократились почти вполовину.