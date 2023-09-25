Экономика

В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплате

Экономика 25.09.2023 08:23
0
25.09.2023 08:23


В Волгоградской области работодатели почти на 30% сократили долги по зарплате. Согласно данным Росстата на 1 сентября 2023 года, теперь в регионе они составляют 7,7 миллиона рублей.
Самые большие зарплатные долги в ЮФО – в Севастополе. Здесь работникам задолжали 9,6 миллиона рублей, а за месяц они выросли на 1,6%.
Совсем нет долговых обязательств перед сотрудниками организаций в Краснодарском крае. В Крыму объем долга составил 5,5 миллиона рублей. В Адыгее и Калмыкии самые маленькие долги – 400 тысяч рублей. Причем в Калмыкии за месяц они сократились почти вполовину.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
25.09.2023 15:06
Экономика 25.09.2023 15:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
24.09.2023 15:25
Экономика 24.09.2023 15:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
23.09.2023 09:45
Экономика 23.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 19:18
Экономика 21.09.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 14:27
Экономика 21.09.2023 14:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:45
Экономика 21.09.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
21.09.2023 11:09
Экономика 21.09.2023 11:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
21.09.2023 09:38
Экономика 21.09.2023 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
20.09.2023 13:14
Экономика 20.09.2023 13:14
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
20.09.2023 08:09
Экономика 20.09.2023 08:09
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 15:47
Экономика 19.09.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Экономика
19.09.2023 13:05
Экономика 19.09.2023 13:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 12:11
Экономика 19.09.2023 12:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 10:55
Экономика 19.09.2023 10:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
19.09.2023 08:02
Экономика 19.09.2023 08:02
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:51
«Искали не там и не то»: психотерапевт развеял популярные мифы о болезни АльцгеймераСмотреть фотографии
16:42
Двоих парней осудили за ограбление прохожего на остановке в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:36
В багажнике авто у нервных фроловчан нашли убитых косулю и зайцаСмотреть фотографии
16:23
В Волгоградской области младенческая смертность снизилась на 22%Смотреть фотографии
16:23
Простой медосмотр помог выявить рак у 15-летней девочки в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Массовая рассылка уведомлений об уплате налогов началась в Волгограде и областиСмотреть фотографии
15:29
Житель Волгограда задушил и пытался сжечь девушкуСмотреть фотографии
15:06
На лом? Волгоградский судостроительный завод продали через агента москвичамСмотреть фотографии
15:00
Бойцу Росгвардии – участнику СВО вручили медаль Жукова в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:47
Под Волгоградом борются с очередным ландшафтным пожаромСмотреть фотографии
13:46
В Волжском мужчина сжег лицо в гаражеСмотреть фотографии
12:39
В Волгоградской области тихо сменили главу фонда капремонтаСмотреть фотографии
12:26
В Волгограде прошел экологический марафон «День реки»Смотреть фотографии
12:17
В Волгоград купят 25 автобусов по 19 400 000 руб. за штукуСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде могут вернуться к ограничениям из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
11:21
«СОГАЗ-Мед»: профилактика женского здоровьяСмотреть фотографии
10:53
Юноши и ветераны взлетят на байках на юге Волгограда. При чем здесь шашлык и китайцы?Смотреть фотографии
10:19
В ресторане Birch в Волгограде нашли мертвой женщинуСмотреть фотографии
10:19
В поселке Волгоградской области младенец захлебнулся рвотойСмотреть фотографии
10:19
В Волгограде утром при падении с высоты насмерть разбилась женщинаСмотреть фотографии
09:36
Авария на перекрестке в Волгограде «притянула» еще одно ДТП: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
Под Волгоградом водителя снегоболотохода увезли в больницу после тарана иномаркиСмотреть фотографии
09:05
Возят грузовиками. Асфальт с «неработающего» АБЗ укладывают в хуторе Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:24
На том же месте в тот же час: «Динамо-Синара» зовет болельщиков на матч с топовым соперником в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:23
В Волгоградской области на треть сократили долги по зарплатеСмотреть фотографии
21:27
Волжанка сделала карьеру благодаря СК РФСмотреть фотографии
20:25
Чтоб оно за мною мчалось: в Волгоградской области бабье лето продлится еще две неделиСмотреть фотографии
19:32
Под Волгоградом сгорели два домаСмотреть фотографии
18:37
В Камышине потушили пожар на складеСмотреть фотографии
17:22
Волгоградский «Каустик» потерпел третье поражение подряд в СуперлигеСмотреть фотографии
 